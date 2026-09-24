Gaziler Günü’nde tornavidalı saldırıya uğradı! Ev sahibi gaziye dehşeti yaşattı

Yaşadıklarını anlatan Erdem Durna, "5'inci yıl için kendisiyle bir anlaşma yaptık. Daha önce 4 yıl boyunca kira dönemleri geldiğinde ödemelerini peşin olarak alıyordum. Baştan belirlediğimiz ve kendisinin de kabul ettiği şartlar doğrultusunda süreç bu şekilde ilerliyordu. 5'inci yılda da aynı şekilde, kira günü ödemesini yaptı. Yıllık kira bedelini 180 bin TL olarak aramızda kararlaştırmıştık. Ben de 'Tamam, kendinizi sıkıntıya sokmadan ödeyebilirsiniz' dedim. 180 bin TL'nin 100 bin TL'sini ödedi kalanı ise taksitle ödeyeceğini söyledi. Ödemeyi yaptıktan yaklaşık 1,5 ay sonra akşam saatlerinde bana mesaj gönderdi. 'Ben ev alacağım. Gönderdiğim paranın tamamını evden çıkınca istiyorum' dedi. Ben de kendisine, 'Evden tahliye olduktan sonra, bıraktığım gibi teslim ederseniz parayı size geri ödeyeceğim' dedim. Kabul etti ve eve geçtik. Evi inceledik, masraflar vardı. Fakat 'Ben evi boşalttım, paramı ver' diyerek parasını istemeye başladı" dedi.