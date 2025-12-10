Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı yeni binasında hizmet vermeye başladı

Toplamda 27 kattan oluşan ve 90 bin metrekare kullanım alanına sahip olan modern yerleşkede, 6 ağır ceza, 36 asliye ceza, 4 sulh ceza, 12 asliye hukuk, 10 sulh hukuk, 2 icra, 2 çocuk, 1 infaz ve 10 aile mahkemesi olmak üzere toplamda 83 mahkeme, 104 hakim, 1 Başsavcı, 7 Başsavcı vekili ve 70 Cumhuriyet savcısıyla adalet için hizmet veriyor.

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanıyken kararname ile Gaziosmanpaşa Adliyesi Adalet Komisyonu Kurucu Başkanı olarak atanan Ramazan Oruç, yeni Adalet sarayının ve adalet komisyonunun yargılama faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliğine katkı sağlayacağını ifade etti.

Başkan Ramazan Oruç, "Adalet Komisyonumuzun kuruluşunda ve yeni adliye binasına taşınma sürecimizde gösterdikleri destek ve duyarlılıklarından dolayı Adalet Bakanlığı'na, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek beyefendiye teşekkür ederiz" dedi.

Gaziosmanpaşa Adliyesi Adalet Komisyonu Kurucu Başkanı Ramazan Oruç