Gaziosmanpaşa’da akılalmaz olay: Boş ecza deposunu kurşunladı!

Olay, sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Osmanbey Caddesi'nde bulunan boş bir ecza deposunda meydana geldi. İddiaya göre, araçla seyir halinde olan silahlı kişi, araçla boş olan ecza deposuna ateş etti. Şüpheli daha sonra olay yerinden uzaklaşarak kaçtı. Kaçan şüphelinin kısa süre sonra bir İETT otobüsüyle trafik kazasına karıştığı ve ardından aracı bırakıp uzaklaştığı belirlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinin boş olduğunu, saldırının kiralamayla ilgili alacak verecek meselesinden gerçekleştiğini, olayda kullanılan aracın N.M.Ç. (54) isimli şahıs adına kayıtlı olduğu belirledi. Araçta 1 adet fişek ile tescili olmayan 1 çift plaka ele geçirildi.

"BİNAYA KURŞUN SIKIP GİTTİLER"

Hastane önündeki simit satıcısı Hasan Çoban, "Olay sabah 07.30 - 08.00'da oldu. Yeşil bir arabayla gelip binaya kurşun sıkıp gittiler. Hastanenin arkasında da kaza yaptılar. Araç içindeki şahısları görmedim" şeklinde konuştu. Polis ekipleri şüpheli şahıs veya şahısların tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör