Haberler Yaşam Haberleri Gaziosmanpaşa'da ayakkabıcıda çıkan yangında mahsur kalanlar çatıya sığındı
Giriş Tarihi: 25.08.2026 18:08

Gaziosmanpaşa'da ayakkabıcıda çıkan yangında mahsur kalanlar çatıya sığındı

Gazisomanpaşa'da yaklaşık 6 aydır kapalı olduğu öğrenilen ayakkabıcının elektrik kofrasında çıkan yangın nedeniyle yoğun duman binayı sardı. Binada mahsur kalarak çatıya sığınanlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Gaziosmanpaşa’da ayakkabıcıda çıkan yangında mahsur kalanlar çatıya sığındı
  • ABONE OL

Yangın, saat 13.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde bulunan ayakkabıcıda çıktı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 6 aydır kapalı olduğu öğrenilen iş yerinin elektrik kofrasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini sararken, oluşan yoğun duman bina içerisine doldu. Bu sırada dışarı çıkamayanlar, binanın çatısına sığındı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çatıda mahsur kalanları kurtardı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ayakkabı mağazası kullanılamaz hale geldi. Binada da hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#GAZİOSMANPAŞA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziosmanpaşa'da ayakkabıcıda çıkan yangında mahsur kalanlar çatıya sığındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA