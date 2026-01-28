Gaziosmanpaşa’da aynı binanın önüne ikinci kez EYP atıldı

Gaziosmanpaşa'ya bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen patlama sonucu park halindeki bir otomobil ile bir dairenin camında hasar meydana geldi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

AYNI YERE İKİNCİ KEZ PATLAYICI ATILDI

Patlayıcının, eylül ayında cezaevinden tahliye olan Batuhan K'nin yaşadığı dairenin önüne atıldığı, aynı yere ekim ayında da el yapımı patlayıcı atıldığı anlaşıldı.

Şüphelileri yakalamak için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.