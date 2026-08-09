Gaziosmanpaşa'da dehşet anları kamerada: Çocukları sokak ortasında darbetti!

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Olay sırasında çevrede bulunan başka bir çocuk da yaşananlara tanık oldu. Çocuklara yönelik şiddeti gören çevredeki iş yerinde çalışan bir kişi, şüpheliye müdahale etmek istedi ancak başka bir kişinin araya girmesiyle engellendi. Şüpheli, bir süre sonra çocukları bırakarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör