Haberler Yaşam Haberleri Gaziosmanpaşa'da dehşet anları kamerada: Çocukları sokak ortasında darbetti!
Giriş Tarihi: 9.08.2026 13:28 Son Güncelleme: 9.08.2026 13:34

Gaziosmanpaşa'da dehşet anları kamerada: Çocukları sokak ortasında darbetti!

Gaziosmanpaşa'da iddiaya göre bir kişi, sokakta oynayan 3 çocuğu itekleyerek yere düşürdü. Çocuklardan birinin yerdeyken boynunun şüpheli tarafından sıkıldığı öne sürüldü. Çevredeki iş yerinde çalışan bir kişinin müdahale etmek istediği olayda, başka bir kişi araya girerek müdahaleyi engelledi. Şüpheli, bir süre sonra çocukları bırakarak uzaklaşırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
  • ABONE OL

Olay, 30 Temmuz Perşembe günü saat 19.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi, sokakta oynayan 3 çocuğun yanına gelerek çocukları itekledi. Çocuklar yere düşerken, şüphelinin çocuklardan birinin boynunu sıktığı öne sürüldü.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Olay sırasında çevrede bulunan başka bir çocuk da yaşananlara tanık oldu. Çocuklara yönelik şiddeti gören çevredeki iş yerinde çalışan bir kişi, şüpheliye müdahale etmek istedi ancak başka bir kişinin araya girmesiyle engellendi. Şüpheli, bir süre sonra çocukları bırakarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sokakta oynayan çocukları yere düşürüp darbetti! O anın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#GAZİOSMANPAŞA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziosmanpaşa'da dehşet anları kamerada: Çocukları sokak ortasında darbetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA