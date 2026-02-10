Gaziosmanpaşa’da ev önünde EYP’lli saldırı gerçekleştirmişlerdi: Şüphelilerin ifadesi pes dedirtti! ’Uyarı amaçlı yaptık’

Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı'nda 27 Ocak akşam saatlerinde bir ikametin önünde el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamanın bina girişinde meydana geldiği ve belirli bir kişiye yönelik gerçekleştirilmiş olabileceği değerlendirildi. İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili çalışma başlatıldı. Gasp Büro ekipleri yaklaşık üç yüz saatlik kamera görüntüsü inceledi. Yürütülen çalışmalar sonucunda dört şüpheli tek tek tespit edildi. Bu kişilerden ikisinin suça sürüklenen çocuk olduğu belirlendi.

HEPSİ YAKALANDI

Asayiş Şube Gasp Büro dedektiflerince yespiti yapılan şüpheli şahısları yakalamaya yönelik 30 ocak günü Beykoz ve Gaziosmanpaşa'da yapılan operasyonda; 11 suç kayıtlı çocuk şüpheli S.Y.T. (14) ile diğer çocuk şüpheli A.B. (17) gözaltına alınıp çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi. Gasp büro şüpheliler H.Ö.(43) ve E.A. (41)'yı sorgulanmak üzere Gayrettepe'ye götürdü.

4 ŞÜPHELİ HAPİSTE

Şüpheliler işlemlerinin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi. 2'si çocuk 4 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.





TANIDIKLARI KİŞİNİN HATASINI UYARMAK İÇİN YAPMIŞLAR

Şüphelilerin olay yerine yaya olarak geldikleri, eylem sonrası ise üç farklı araç kullanarak uzaklaştıkları belirlendi. Eylemin tanıdıkları bir kişiye yönelik, geçmişte yapılan bir hatadan kaynaklı gerçekleştirildiği değerlendirildi.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anına dair güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde sokaktan bir kadın ve çocuğunu geçerken EYP'nin infilak ettiği anlar görülüyor.