Gaziosmanpaşa'da inanılmaz görüntüler! Otomobilin üzerine idrarını yaptı: Utanmadı araç sahibine...

Giriş Tarihi: 30.9.2025 11:41 Son Güncelleme: 30.9.2025 11:58

Gaziosmanpaşa’da bir kişi, park halinde bulunan otomobilin yanına gelerek idrarını yaptı. Daha sonra otomobilin yanından ayrılan kişi, durumu fark eden araç sahibinin tepkisiyle karşılaştı. Saldırgan araç sahibini iterek üzerine yürüdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam

Akılalmaz olay, 27 Eylül Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi park halinde bulunan otomobilin yanına gelerek çeverdekilere aldırış etmeden idrarını yaptı. Daha sonra bu kişi aracın yanından uzaklaştı.

ARAÇ SAHİBİNİ İTİP ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Durumu fark eden araç sahibi, otomobilin yanından uzaklaşan kişinin yanına geldi. Saldırgan ve yanında bulunan kişi araç sahibine önce tepki gösterdi. Saldırgan daha sonra otomobil sahibini iterek üzerine yürüdü. Olay sırada araç sahibinin eşi ve çocuğunun da yanında olduğu öğrenildi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Saldırgan ve yanında bulunan arkadaşları daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

