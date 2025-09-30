Gaziosmanpaşa'da inanılmaz görüntüler! Otomobilin üzerine idrarını yaptı: Utanmadı araç sahibine...

Akılalmaz olay, 27 Eylül Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi park halinde bulunan otomobilin yanına gelerek çeverdekilere aldırış etmeden idrarını yaptı. Daha sonra bu kişi aracın yanından uzaklaştı.
ARAÇ SAHİBİNİ İTİP ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Durumu fark eden araç sahibi, otomobilin yanından uzaklaşan kişinin yanına geldi. Saldırgan ve yanında bulunan kişi araç sahibine önce tepki gösterdi. Saldırgan daha sonra otomobil sahibini iterek üzerine yürüdü. Olay sırada araç sahibinin eşi ve çocuğunun da yanında olduğu öğrenildi.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Saldırgan ve yanında bulunan arkadaşları daha sonra olay yerinden uzaklaştı.
