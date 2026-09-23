Haberler Yaşam Haberleri Gaziosmanpaşa'da korku dolu anlar! Husumetlisinin dükkanının önüne el yapımı patlayıcı paketi bırakıp kaçtı
Giriş Tarihi: 23.09.2026 14:40

Gaziosmanpaşa'da korku dolu anlar! Husumetlisinin dükkanının önüne el yapımı patlayıcı paketi bırakıp kaçtı

Gaziosmanpaşa'da 2 şüpheli alacak meselesi nedeniyle husumetli oldukları öne sürülen kişinin iş yerinin önüne içinde el yapımı patlayıcının olduğu paketi bırakıp kaçtı. Polis ekipleri, iş yerinin önündeki paketi muhafaza altına alırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA Yaşam
Gaziosmanpaşa’da korku dolu anlar! Husumetlisinin dükkanının önüne el yapımı patlayıcı paketi bırakıp kaçtı
  • ABONE OL

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, saat 06.00 sıralarında Yeni Mahalle Cebeci Caddesi'nde olay meydana geldi. İddiaya göre, caddede bulunan iş yerinin önüne yaya olarak gelen şüpheliler, alacak meselesi nedeniyle husumetli oldukları öne sürülen kişinin iş yerinin camına kaldırım taşı attı.

EL YAPIMI PATLAYICI PAKETİ BIRAKTI

Camı kıramayan şüpheliler, yanlarında getirdikleri ve içinde el yapımı patlayıcının olduğu paketi kaldırıma bırakarak kaçtı. Şüpheli paketi gören kişiler, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

KAÇAN ŞÜPHELİLER HER YERDE ARANIYOR

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak patlayıcı olduğu değerlendirilen paket üzerinde inceleme yaptı. Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen paket, muhafaza altına alınarak incelenmek üzere emniyete götürüldü. Kaçan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL #GAZİOSMANPAŞA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziosmanpaşa'da korku dolu anlar! Husumetlisinin dükkanının önüne el yapımı patlayıcı paketi bırakıp kaçtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA