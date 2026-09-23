Gaziosmanpaşa’da korku dolu anlar! Husumetlisinin dükkanının önüne el yapımı patlayıcı paketi bırakıp kaçtı

KAÇAN ŞÜPHELİLER HER YERDE ARANIYOR

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak patlayıcı olduğu değerlendirilen paket üzerinde inceleme yaptı. Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen paket, muhafaza altına alınarak incelenmek üzere emniyete götürüldü. Kaçan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör