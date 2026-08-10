Gaziosmanpaşa’da korkunç olay: Kardeşinin cansız bedeniyle 1 hafta aynı evde yaşamış!

Olay, dün akşam saatlerinde Şemsipaşa Mahallesi 6. Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, daireden yayılan kötü kokudan rahatsız olan apartmandakiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kapısı açılan daireye giren polis, salonda hareketsiz halde bir kişiyi buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bu kişinin Azerbaycan uyruklu Rövşen Zeynalow olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.