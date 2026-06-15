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Giriş Tarihi: 15.06.2026 05:32

Gaziosmanpaşa'da korkutan yangın: 3 ev hasar aldı!

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir gecekonduda çıkan yangın, kısa sürede iki gecekonduya sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına farklı noktalardan müdahale ederek söndürürken, 3 gecekonduda hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA Yaşam
Gaziosmanpaşa’da korkutan yangın: 3 ev hasar aldı!
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Yangın, saat 03.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Armağan Sokak'ta bir gecekonduda çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler önce gecekondu sakinlerini uyandırdı sonra da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ALEVLER 2 GECEKONDUYA SIÇRADI

Bu sırada gecekondudan yükselen alevler hemen yanında bulunan 2 gecekonduya sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına iki farklı noktadan müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi.

EKİPLER OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, gecekondularda hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#GAZİOSMANPAŞA

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Gaziosmanpaşa'da korkutan yangın: 3 ev hasar aldı!
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