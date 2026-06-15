Gaziosmanpaşa’da korkutan yangın: 3 ev hasar aldı!

Yangın, saat 03.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Armağan Sokak'ta bir gecekonduda çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler önce gecekondu sakinlerini uyandırdı sonra da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.