Gaziosmanpaşa’da mülkiyet sorunu çözüldü

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Gaziosmanpaşa'nın Karayolları Mahallesi'nde yaklaşık 50 yıldır devam eden ve 200'ün üzerinde parseli ilgilendiren mülkiyet sorunu çözüme kavuşturuldu. İlk tapu, Başkan Vekili Eray Karadeniz tarafından hak sahibi Hüseyin Şahin'e verildi. Karadeniz, Bakanlıktan alınan yetkiyi sahaya yansıttıklarını vurgulayan Karadeniz, "200'ün üzerinde parseli ilgilendiren çok kapsamlı bir meseleyi bugün çözüm noktasına getirmiş bulunuyoruz. Hüseyin amcamız da onlardan biri. 40 yıllık bekleyişin ardından tapusuna kavuştu. Hüseyin amcamız mutlu, biz mutluyuz. Mahallemize ve ilçemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.