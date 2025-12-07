Gaziosmanpaşa’da otoparkta yangın çıktı! 14 araçta hasar oluştu

Yangın Gaziosmanpaşa Yenimahalle 538. sokakta bulunan otoparkta saat 07.00 sıralarında çıktı.

14 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Otoparktaki araçlarda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında park halinde bulunan 14 araç zarar gördü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.