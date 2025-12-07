Haberler Yaşam Haberleri Gaziosmanpaşa'da otoparkta yangın çıktı! 14 araçta hasar oluştu
Giriş Tarihi: 7.12.2025 10:47

Gaziosmanpaşa'da otoparkta yangın çıktı! 14 araçta hasar oluştu

Gaziosmanpaşa'da sabah saatlerinde bir otoparkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Park halinde bulunan 14 araç zarar görürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın Gaziosmanpaşa Yenimahalle 538. sokakta bulunan otoparkta saat 07.00 sıralarında çıktı.

14 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Otoparktaki araçlarda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında park halinde bulunan 14 araç zarar gördü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangının yıldırım düşmesinden kaynaklanabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Zarar gören 14 araçtaki hasar yapılacak incelemeler sonucunda belli olacak.

