Gaziosmanpaşa’da polisin kovaladığı kamyonet kaza yaptı: 1’i ağır 5 yaralı

Kaza, saat 03.30 sıralarında Küçükçekmece, D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli yunus timleri Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeki 09 K 9737 plakalı kamyonetten şüphelenerek, sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İçinde 5 kişinin olduğu kamyonet durmayarak polis ekiplerinden kaçtı.
POLİSTEN KAÇARKEN D-100 KARAYOLU'NDA KAZA YAPTI
Bir süre polisin kovaladığı kamyonet D-100 Karayolu'na çıkarak Edirne istikametine kaçmaya devam etti. Uzun süre kaçan kamyoneti takip eden polis ekiplerine bölge trafik ekipleri de katıldı.
Uyarılara rağmen durmayan kamyonet, Küçükçekmece mevkisine geldiği esnada aynı yönde ilerleyen bir otomobil ile minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü araçta sıkışırken, diğer 4 kişide yaralandı.
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonette sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
İkinci bir kaza yaşanmaması için polis gelen araçları yan yola yönlendirdi. Kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Karayolundaki trafik çalışmaların tamamlanmasından sonra tekrar normal seyrine döndü.Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.