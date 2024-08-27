Gaziosmanpaşa’da polisin kovaladığı kamyonet kaza yaptı: 1’i ağır 5 yaralı

POLİSTEN KAÇARKEN D-100 KARAYOLU'NDA KAZA YAPTI

Bir süre polisin kovaladığı kamyonet D-100 Karayolu'na çıkarak Edirne istikametine kaçmaya devam etti. Uzun süre kaçan kamyoneti takip eden polis ekiplerine bölge trafik ekipleri de katıldı.