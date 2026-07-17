Gaziosmanpaşa’da sokak ortasında dehşet: Kavga anı kamerada!

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Yeni Mahalle Şehit Mustafa Yeşil Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobilde bulunan kişiler ile sokakta yürüyen bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yaya olan grubun içinden bir kişi otomobili durdurarak yolcu koltuğunda oturan kişiye yumruk attı. Bunun üzerine otomobil sürücüsü hızla gaza basarak olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra otomobildekiler daha fazla kişiyle geri döndüler. Kalabalık grup halinde gelen otomobildekiler, biraz önce arkadaşlarına yumruk atan kişiye saldırdılar. Grubun, tekme ve yumruklarla saldırdıkları kişi, aldığı darbeler nedeniyle yere düşerek hareketsiz kaldı. Saldırganlar yerde yatan kişinin kafasına defalarca tekme attı. Saldırı, çevrede bulunan bir kadının araya girmesiyle son bulurken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aldığı darbeler nedeniyle yaralanan bir kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.