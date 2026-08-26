Gaziosmanpaşa’daki cinayette acı detay! Vurulmadan saniyeler önce babasını aramış...

İŞ YERİNDEN ÇIKMADI

Diğer yandan polis ekipleri silahlı saldırının ardından çevredeki bir iş yerine girerek kendisini içeriye kapatan Hakan S. ile müzakere başlattı. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, Hakan S. kontrollü müdahale sonucu gözaltına alındı. Emniyete götürülen Hakan S.'nin 'Kasten yaralama' suçundan 1 kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör