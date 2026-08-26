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Giriş Tarihi: 26.08.2026 09:52

Gaziosmanpaşa'daki cinayette acı detay! Vurulmadan saniyeler önce babasını aramış...

Gaziosmanpaşa’da Hakan S. (51) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Şerife Gezer’in (41), saldırıdan kısa süre önce babası Ahmet Gezer'i (67) aradığı ortaya çıktı. Gezer’in babasına, “Hakan önümü kesti, bana zarar verecek” dediği belirtildi. Polise ifade veren Ahmet Gezer, Hakan S.’nin 2 yıl önce ayrıldığı kızının peşini bırakmadığını ve saldırının kıskançlık nedeniyle gerçekleştirilmiş olabileceğini söyledi.

DHA Yaşam
Gaziosmanpaşa’daki cinayette acı detay! Vurulmadan saniyeler önce babasını aramış...
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Gaziosmanpaşa'da dün saat 10.00 sıralarında Şemsipaşa Mahallesi'nde olay meydana geldi. Hakan S., yaklaşık 10 yıl gönül ilişkisi yaşadığı ve 2 yıl önce ayrıldığı Şerife Gezer'in yolda yürüdüğü sırada önünü kesti.


Şerife Gezer

SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Hakan S., silahla ateş ederek Gezer'i göğsünden ve boynundan yaraladı. Bilinci kapalı halde özel hastaneye kaldırılan Gezer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerinde 2 mermi kovanı buldu.


Hakan S.

'KIZIMIN PEŞİNİ BIRAKMIYORDU'

Polis ekiplerinin bilgisine başvurduğu Şerife Gezer'in babası Ahmet G.'nin ifadesinde "Kızım Şerife ile Hakan S. yaklaşık 10 yıl gönül ilişkisi yaşadı. Yaklaşık 2 yıl önce ayrıldılar ancak Hakan S. kızımın peşini bırakmıyordu. Bugün kızım beni arayıp 'Hakan önümü kesti, bana zarar verecek' dedi. Ardından kızımın yaralandığı bilgisini aldım. Olayı kıskançlık nedeniyle gerçekleştirmiş olabilir" dediği öğrenildi.

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İŞ YERİNDEN ÇIKMADI

Diğer yandan polis ekipleri silahlı saldırının ardından çevredeki bir iş yerine girerek kendisini içeriye kapatan Hakan S. ile müzakere başlattı. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, Hakan S. kontrollü müdahale sonucu gözaltına alındı. Emniyete götürülen Hakan S.'nin 'Kasten yaralama' suçundan 1 kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#GAZİOSMANPAŞA

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Gaziosmanpaşa'daki cinayette acı detay! Vurulmadan saniyeler önce babasını aramış...
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