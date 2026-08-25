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Giriş Tarihi: 25.08.2026 11:31

Gaziosmanpaşa'da şüpheli ölüm! Eve giren amcası korkunç manzarayla karşılaştı

Gaziosmanpaşa'da Birol Tatlıcı (60), amcası Metin K. (66) tarafından yaşadığı evde ölü bulundu. Tatlıcı’nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DHA Yaşam
Gaziosmanpaşa’da şüpheli ölüm! Eve giren amcası korkunç manzarayla karşılaştı
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Gaziosmanpaşa'da 17 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00 sıralarında Mevlana Mahallesi'nde olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi Mübeccel Tatlıcı ve amcası Metin K. ile birlikte yaşayan Birol Tatlıcı, evin salonunun kapı kısmında aniden yere yığıldı. Bu sırada eve gelerek Tatlıcı'yı hareketsiz halde gören amcası Metin K., nabzını kontrol etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Tatlıcı'nın nabzının atmadığını ve ağzından kan ile köpük geldiğini gören Metin K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Birol Tatlıcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Tatlıcı'nın ölümü şüpheli bulunurken, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısı evde inceleme yaptı. Tatlıcı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#GAZİOSMANPAŞA

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Gaziosmanpaşa'da şüpheli ölüm! Eve giren amcası korkunç manzarayla karşılaştı
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