Gaziosmanpaşa’da şüpheli ölüm! Eve giren amcası korkunç manzarayla karşılaştı

Gaziosmanpaşa'da 17 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00 sıralarında Mevlana Mahallesi'nde olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi Mübeccel Tatlıcı ve amcası Metin K. ile birlikte yaşayan Birol Tatlıcı, evin salonunun kapı kısmında aniden yere yığıldı. Bu sırada eve gelerek Tatlıcı'yı hareketsiz halde gören amcası Metin K., nabzını kontrol etti.