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Giriş Tarihi: 26.08.2026 12:13

Gaziosmanpaşa'daki tekstil atölyesinde dehşet: Yük asansörü yere çakıldı! 1 ağır yaralı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir tekstil atölyesinde çalışan Suriye uyruklu işçi, 4’üncü kattan yük asansörüne bindiği sırada asansörün aniden düşmesiyle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, atölye yöneticisi ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

İHA Yaşam
Gaziosmanpaşa’daki tekstil atölyesinde dehşet: Yük asansörü yere çakıldı! 1 ağır yaralı
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Olay, sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinde çalışan Suriye uyruklu Ahmed isimli işçi, atölyenin 4. katından yük asansörüne bindi. Asansörün henüz bilinmeyen nedenle aniden düşmesiyle birlikte işçi ağır yaralandı.

İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

Durumu fark eden çalışanlar hızlıca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından işçi hızlıca ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Fabrikaya gelen olay yeri inceleme ekipleri asansör kazasıyla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan atölyenin yöneticisi ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL #GAZİOSMANPAŞA

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Gaziosmanpaşa'daki tekstil atölyesinde dehşet: Yük asansörü yere çakıldı! 1 ağır yaralı
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