Gaziosmanpaşa’daki tekstil atölyesinde dehşet: Yük asansörü yere çakıldı! 1 ağır yaralı

İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

Durumu fark eden çalışanlar hızlıca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından işçi hızlıca ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Fabrikaya gelen olay yeri inceleme ekipleri asansör kazasıyla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan atölyenin yöneticisi ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör