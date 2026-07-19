Gaziosmanpaşa’ya Paşa Kahvesi

Gaziosmanpaşa
Belediyesi tarafından hayata geçirilen Paşa Kahvesi projesinin ilk şubesi hizmete açıldı. Törende konuşan Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, Paşa Kahvesi'nin yalnızca bir kafe değil, mahalle kültürünü yeniden canlandıracak bir sosyal yaşam projesi olduğunu belirtti. Karadeniz, "Bugün Paşa Kahvesi Taşlıtarla'yı hizmete açıyoruz. Yakın zamanda Hanımeli, ardından Kütük Ev ve Millet Bahçesi şubelerimizi de açacağız. Hedefimiz, Gaziosmanpaşa'nın 16 mahallesinin tamamında bir Paşa Kahvesi'ni hemşehrilerimizle buluşturmak" dedi. Modern mimarisi, ekonomik fiyat politikası ile hizmet vermeye başlayan ilk şubenin, her yaştan vatandaşın yeni bir buluşma noktası olması hedefleniyor.