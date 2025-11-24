Gazipaşa’da korkunç kaza!

Kaza, saat 21.00 sıralarında Ekmel Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Motosikletiyle Anamur yönüne seyir halinde olan Mustafa Yalçın, motosikletini yol kenarına park edip, bir yakınının evine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Anamur yönüne seyir halinde olan B.A.(25) idaresindeki otomobil, Yalçın'a çarptı. Otomobilin çarpmasıyla metrelerce havalanan talihsiz adam, yolun karşı şeridine düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Mustafa Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından cenaze aracına alınan Yalçın'ın cansız bedeni, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.