Gazze için 45 haftadır kesintisiz nöbet

Kayseri Filistin Dayanışma Platformu tarafından Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Gazze Nöbeti, 45'inci haftasını tamamladı. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'ye yönelik giriştiği katliam süreciyle birlikte kurulan Gazze Çadırı'ndaki nöbete bu hafta da onlarca vatandaş katıldı.Kayseri İHH, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları ve Kayseri Filistin Dayanışma Platformu üyelerinin yanı sıra duyarlı vatandaşların katıldığı eylemde, vatandaşlardan İsrail'e destek veren markalara yönelik boykota katılma çağrısı da yapıldı.İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımın boyutlarını gösteren fotoğrafların da sergilendiği eylemde vatandaşların da katılımıyla oturma nöbeti devam ediyor. Ailelerin de katıldığı nöbet boyunca, vatandaşlara broşürler dağıtılarak boykota katılım çağrısı yapılıyor.Gazze Nöbeti ile ilgili açıklama yapan Kayseri Filistin Dayanışma Platformu Üyesi Mahmut Murt, nöbetin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Murt, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve İsrail'e yönelik ekonomik ve vicdani baskıyı artırmak amacıyla boykot çağrılarını her hafta yinelediklerini belirtti. Platform üyeleri, farkındalığı daha geniş kitlelere yaymak için eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti.