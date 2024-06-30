Gazze için kepler havaya atılmadı, sessizce yere bırakıldı

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ), "6. Mezuniyet Töreni"ni, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden akademisyen ve öğrencilere adadı. İHÜ mezunları Dünya akademisini daha duyarlı olmaya çağırmak için keplerini havaya atmadan sessizce yere bıraktı. İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) 6. mezuniyet töreni Başakşehir'de bulunan külliyede düzenlendi. İHÜ mezunları ve akademisyenleri cübbelerinde Gazzeli şehit öğrenci ve akademisyenlerin isimlerinin yazılı olduğu birer kokart taşıdı.

BÖYLE BAŞKA BİR ÜNİVERSİTE YOK

Törende konuşan İHÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, kurumun sosyal bilimler alanında uluslararası bir araştırma üniversitesi olma yolculuğunu, "kendi semasında tek yıldız" olarak adlandırdıklarını söyledi. Bilal Erdoğan konuşmasının devamında, "Türkiye'de bu alanda böyle başka bir üniversite yok. İbn Haldun Üniversitesi; hedefleri, kuruluş tarzı, oluşumu, idari, mali yaklaşımları ve birçok yönüyle Türkiye'de tek, özel bir üniversite. Rabb'im mahcup etmesin. Lisans programlarından mezun ettiğimiz öğrencilerimizin dünyanın en iyi üniversitelerinde doktora yapmalarını, ondan sonra üniversitemize tekrar hoca olarak gelmelerini hedefliyoruz. Üniversitemizde doktora programlarını tamamlayan arkadaşlarımızın dünyanın en iyi üniversitelerinde akademisyen olmalarını arzu ediyoruz. Dünya çapında bu ilim geleneğinin İstanbul'da, hak ettiği yerde olması, böylesine özel bir mükemmeliyet merkezi olması için çalışıyoruz."

İNSANLIK TARİHİNİN EN BÜYÜK SOYKIRIMINI YAŞIYORUZ

Rektör Prof. Dr. Atilla Arkan da İsrail savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda bizzat evi hedef alınarak şehit edilen Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sufyan Tayeh'in isminin yer aldığı kokardı taşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Türkiye Yüzyılı" ve "daha adil bir dünya" vizyonunun, İHÜ öğrencilerinin omuzlarında yükseleceğini dile getiren Arkan, "Adil, güçlü, yetkin bir toplum ve devletler olmadığında dünyayı zulüm kaplıyor. Bugünlerde bunu daha net bir şekilde yaşıyoruz. İnsanlık tarihinin en büyük soykırımını yaşıyoruz. Dünya vicdanı Filistin için tek ses olsa da hala Amerika ve Batılı bazı siyasiler İsrail'e olan desteğini sürdürüyor" dedi.

İHÜ ÖĞRENCİLERİNDEN KEP EYLEMİ

Törende onur konuğu olan Glasgow Üniversitesi Rektörü Filistin asıllı Gassan Ebu Sitte ise Türkiye'nin güçlü desteğini Filistinliler olarak hissettiklerini ve Gazze'deki eğitimin devam etmesi için gösterilen çabanın taraflarınca takdir edildiğini vurguladı. yarınların kendilerinin olduğuna dair inançlarını hiçbir zaman kaybetmediklerini, işgalcilerin yalnızca geçici bir süreliğine Filistin'de olduklarını ifade etti. Programda İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ile TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz da birer selamlama konuşması yaptı. Konuşmaların ardından İHÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Gündüz ile Rektör Prof. Dr. Arkan, Sitte'ye hat tablosu hediye etti.

SESSİZ KEP ATMA TÖRENİ

Törende kep atma ritüelini gerçekleştirmeyen mezunlar, Batı'da İsrail yanlısı akademik çevrelere karşı dünya akademisini daha duyarlı, daha etkin eylemlere çağırmak için keplerini sessizce yere bıraktı. Öğrencilerin bu eylemini aileleri ve akademisyenler alkışlarla karşıladı.