Gazze için küresel vicdan çağrısı

Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenmesi planlanan yürüyüş için, İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu'nca Türkiye'nin 81 ilindeki merkez camilerinden cuma namazı sonrasında çağrı yapıldı. İstanbul Eyupsultan Camii'nde kılınan cuma namazı sonrasında İstanbul Gençlik Vakfı TÜGVA İstanbul İl Başkanı Beytüllah Çiçen ve Eyüpsultan İlçe Başkanı Serhat Yörür basın açıklaması yaptı. Yürüyüşe çağrı açıklamasını okuyan TÜGVA Eyüpsultan İlçe Başkanı Serhat Yörür, "Gazze'de 2 yılı aşkındır süren insani yıkımın, uluslararası hukuk ihlallerinin ve sistematik hak gasplarının normalleştirilmesine karşı bir araya geleceğiz" dedi. Yörür, Galata Köprüsü'ndeki yürüyüşe destek çağrısı yaparak, "Yeni yılın ilk gününde 1 Ocak'ta saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz. Yeni yılın ilk mesajını dünyaya Galata'dan veriyoruz" ifadesini kullandı.