Gazze’de hayat Sönüyor, uzattığı el ile Şefkat eli Umudu Yaşatıyor!

7 Ekim 2023'den bu yana Şefkat Eli Derneği sessiz kalmadı. Çünkü bu, yalnızca bir savaş değil; bu, göz göre göre yaşanan bir yok oluştur. Ve bu yok oluşa karşı durmanın en güçlü yolu, halkın yaşamaya devam etmesini sağlamaktı.

BİNLERCE ÇUVAL UN, HAYATA AÇILAN KAPI OLDU

Şefkat Eli Derneği, bu ağır şartlar altında bölgeye binlerce çuval un ulaştırmayı başardı. Bu süreçte karşılaşılan zorluklar, yalnızca lojistik değil; güvenlik ve tedarikten dağıtıma kadar birçok aşamada sabır ve kararlılık gerektirdi. Ancak Şefkat Eli için bu zorluklar, Gazze halkının yaşadıklarının yanında hiçbir şeydi.

Unları ulaştırmakla yetinmediler, çünkü artık orada çalışan bir fırın dahi yoktu. O nedenle, kendi imkânlarıyla ve sahadaki ekip arkadaşlarının yoğun emeğiyle ekmek üretimini sıfırdan Şefkat Eli Derneği üstlendi. Kurulan küçük üretim alanlarında, el yordamıyla pişirilen her ekmek, bir annenin çocuğuna verebileceği bir öğün; yaşlı bir adamın iki lokmayla günü geçirebileceği bir can oldu.

BU MÜCADELE, HEPİMİZİN İNSANLIK BORCUDUR

Konuya ilişkin Dernek Başkanı verdiği demeçte; ''Şefkat Eli Derneği olarak, yardım çalışmalarımızı sadece bugünü değil, yarını da düşünerek planlıyoruz. Bölge halkının sürdürülebilir şekilde desteklenebilmesi için un temininden dağıtıma, üretimden lojistiğe kadar her aşamada elimizi taşın altına koyduk ve koymaya devam ediyoruz.

Bu süreçte yanımızda olan, destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Onların katkısıyla, Gazze'nin karanlık sokaklarında bir ekmek fırınının alevi, bir çocuğun gülümsemesi ve bir annenin duası yeniden yankı buluyor.'' Açıklamasında bulundu.

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