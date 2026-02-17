Gazze’de ramazan açıyor fenerleri umut ışığı oldu

İSRAİL
ablukası ve savaşın yıkıcı etkileri altındaki Gazze Şeridi
'nde tüm imkânsızlıklara rağmen ramazan hazırlıkları başladı. Gazzeli mühendis Muhammed Halil Ziyare, çadırda kurduğu küçük atölyede ramazan fenerleri üreterek hem ailesine geçim desteği sağlıyor hem kentin kaybolan ramazan atmosferini yeniden canlandırmaya çalışıyor. "İşgalci İsrail güçleri, fenerlerin ve elektrikli ürünlerin Gazze'ye girişini yasaklıyor. Hatta halkı sevindirecek, mutluluk verecek eşyalar bile engelleniyor" diyen Ziyare, yardım paletlerini ve kumaş parçalarını kullanarak fenerler yapıp ramazan sevincini ve umudunu yaşatmaya çalışıyor.