Gazze’nin çığlığı Oscar yolunda: "Hind Rajab’ın Sesi" dünyayı sarsıyor

Gazze'de yaşanan insanlık dramını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seren Tunuslu yönetmen Kaouther Ben Hania imzalı "Hind Rajab'ın Sesi" (The Voice of Hind Rajab) filmi, uluslararası arenada yankı uyandırmaya devam ediyor. Venedik Film Festivali'nde jüri büyük ödülü olan "Gümüş Aslan" dahil toplam 9 ödül kazanan yapım, Akademi Ödülleri'nde (Oscar) "En İyi Uluslararası Film" dalında ilk beşe girerek aday gösterildi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDAN TEBRİK MESAJI

Filmin başarısına ilişkin açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu adaylığın dünya vicdanına yapılmış güçlü bir çağrı olduğunu vurguladı. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımız tarafından Türkiye'ye getirilen, ilk gösterimi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sayın Emine Erdoğan'ın katılımıyla yapılan bu anlamlı çalışma, vicdanlara yöneltilmiş bir çağrıdır. 'Bu çığlığa kulak ver!' diyen bu sese destek olan herkesi ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

335 MERMİ VE BİR ÇOCUĞUN SON ÇIĞLIĞI

Film, 29 Ocak 2024'te Gazze'nin Tel el-Heva Mahallesi'nde yaşanan kan dondurucu bir olayı konu alıyor. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin hedef aldığı bir araçta, 6 yaşındaki Hind Rajab ve 5 akrabası mahsur kalmıştı.

Olayın dehşetini artıran detay ise Filistin Kızılayı ile yapılan telefon görüşmeleri oldu. Araçta sağ kalan 15 yaşındaki Leyan Hamade'nin yardım istediği sırada gelen silah sesleri ve ardından Hind Rajab'ın saatlerce süren sessiz bekleyişi, filmde çarpıcı bir dille aktarılıyor. Yapılan incelemeler, küçük bir çocuğun sığındığı o araca tam 335 merminin isabet ettiğini ortaya koymuştu.

‘Hind Rajab’ın Sesi’ hüzne boğdu Hind Rajab’ın Sesi Külliye’de yankılandı