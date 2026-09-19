Gazze’nin çocukları için açılan kermese vatandaşlardan yoğun ilgi

İstanbul'un 39 ilçesinden kadınların hazırladığı el emeği ürünlerin satışa sunulduğu hayır çarşısını AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de ziyaret etti. Stantları gezerek çalışmalara ilişkin bilgi alan Özdemir, organizasyonda emeği geçen İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Ziyaretine ilişkin konuşan Özdemir, "Nehirden Denize Özgür Filistin" ifadelerini kullanarak, hayır çarşısının "yüreği coğrafyaları aşan annelerin, çaresizliğe karşı kurduğu sessiz ama güçlü bir direniş köprüsü" olduğunu belirtti. İki gün süren etkinlikte elde edilen gelirle Gazze'deki çocuklara destek sağlanması amaçlandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör