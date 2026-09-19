Haberler Yaşam Haberleri Gazze'nin çocukları için açılan kermese vatandaşlardan yoğun ilgi
Giriş Tarihi: 19.09.2026 22:16

Gazze'nin çocukları için açılan kermese vatandaşlardan yoğun ilgi

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Gazze’deki çocuklara destek amacıyla Eminönü Meydanı’nda düzenlenen “İstanbul’un Anneleri, Gazze’nin Çocuklarıyla” hayır çarşısı, iki gün boyunca İstanbulluların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, “Yüreği coğrafyaları aşan annelerin, çaresizliğe karşı kurduğu sessiz ama güçlü bir direniş köprüsü” olduğunu söyledi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Gazze’nin çocukları için açılan kermese vatandaşlardan yoğun ilgi
  • ABONE OL

İstanbul'un 39 ilçesinden kadınların hazırladığı el emeği ürünlerin satışa sunulduğu hayır çarşısını AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de ziyaret etti. Stantları gezerek çalışmalara ilişkin bilgi alan Özdemir, organizasyonda emeği geçen İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Ziyaretine ilişkin konuşan Özdemir, "Nehirden Denize Özgür Filistin" ifadelerini kullanarak, hayır çarşısının "yüreği coğrafyaları aşan annelerin, çaresizliğe karşı kurduğu sessiz ama güçlü bir direniş köprüsü" olduğunu belirtti. İki gün süren etkinlikte elde edilen gelirle Gazze'deki çocuklara destek sağlanması amaçlandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ABDULLAH ÖZDEMİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Gazze'nin çocukları için açılan kermese vatandaşlardan yoğun ilgi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA