Gazze’ye destek veren Instagram hesapları aylardır kısıtlı

Türkiye, katalog suçlarla ilgili olarak Instagram'ın Türk hukukunu hiçe saymasına tepki olarak 2 Ağustos'tan itibaren Instagram'ı kapattı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Instagram'ın sahibi META şirketi ile yapılan müzakere sonucu önceki gün bir anlaşmaya varıldı.Instagram engelinin Türkiye tarafından kaldırılması sonrasında binlerce Instagram kullanıcısı Haniye'yi anan paylaşımlar yaptı. Fakat bazı paylaşımlar Instagram tarafından kaldırılmazken bazıları yine kaldırılmaya başlandı.İsrail'in soykırımına Instagram'dan tepki gösterdiği için aylardır hesabının kısıtlama altında olduğunu duyuran hesaplar da oldu. Onlardan biri ise Youtube'da yüz binlerce takipçisi bulunan ve çektiği oyun videolarında Sertaç Abi ismiyle tanınan Sertaç Güngör. Güngör sosyal medya platformu X'den yaptığı açıklamada "8 aydır Filistin'e desteğim sebebiyle Instagram'da kısıtlıyım. Bakalım ne olacak?" şeklinde yazdı. Birçok Instagram kullanıcısı da aynı şekilde hesaplarına Gazze'ye destek verdikleri için kısıtlama getirildiğini ifade ediyor. Avukat Esra Ahmetoğlu da Güngör'de destek olarak "Yalnız değilsiniz. Benim hesabım gizli olmasına rağmen bana da kısıtlama getirmişlerdi" şeklinde yazdı.