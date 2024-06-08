Gazze’ye kurban kavurması

Gazzelilere düzenli yardım ulaştıran Yedibaşak İnsani Yardım Derneği de bu yıl Kurban Bayramında kestireceği 15 bin hisse kurban etinin 3'te birini kavurma yaparak Gazze halkına ulaştıracak.

Gaziantep merkezli Yedibaşak Derneği Başkanı Mustafa Bulut, her yıl düzenli olarak kurban eti ve insani yardım ulaştırdıkları Gazze halkına bu yıl, İsrail'in uyguladığı zulüm ve ablukanın yol açtığı ulaşım ve muhafaza zorluğu nedeniyle taze kurban eti yerine kavurma ulaştırmayı planladıklarını söyledi.

SABAH'a konuşan Mustafa Bulut, "Gazze'de kardeşlerimiz çok zor durumda. Elektrik, doğalgaz ve su yok. Hayatta kalmak için güvenli bir yer de yok. Önce 'Güneye geçin, oraya karışmayacağız' dediler. İnsanların bir kısmı oraya geçince orayı bombaladılar. Sonra insanları Refah'a yolladılar, orayı da bombaladılar. Gazze'de yıkılmadık ev kalmadı, insanlar çadırlarda yaşamaya başladı, çadırları da bombaladılar. Şu anda oradaki evleri yüzde 70'i kullanılamaz durumda. Kurban ibadeti için Gazze'de işbirliği yaptığımız kurumlar ve oradaki çalışanlarımızla istişareler sonucunda kurban etlerinin kavurma yapılıp oraya ulaştırılmasının daha doğru olacağına karar verdik. Bu yıl 15 bin hisse kurban kesmeyi hedefliyoruz. Bunun 5 bin hissesini Gazzeli kardeşlerimize ulaştıracağız. Buraya göndereceğimiz kurbanları Hindistan'da satın alıp orada kestirip kavurma haline getirdikten sonra Gazze'ye ulaştıracağız" dedi.

Kurban etlerini deprem bölgesi başta olmak üzere yurt içinde düzenli takibini yaptıkları yetim, öksüz veya yoksul aileler yerler yurt dışında da ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını söyleyen Mustafa Bulut, "Suriye'deki çadır kamplarında, gönül coğrafyamız Afrika'nın Mali, Nijer, Nijerya, Somali, Sudan gibi yoksul ülkelerinde, Arakan kamplarının bulunduğu Bangladeş, Afganistan ve çocukların açlıktan öldüğü Yemen'de de her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenli kurban eti dağıtılmış olacak. Ayrıca savaşın olduğu Ukrayna'da da kurban kesimi yaparak etlerini oradaki Müslüman kardeşlerimiz ile diğer inançlardan insanlara da ulaştıracağız" diye konuştu.