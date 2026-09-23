Gebelikte enfeksiyon beyne zarar veriyor

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Yapılan yeni bir araştırma, hamilelik döneminde geçirilen bazı enfeksiyonların çocuklarda otizm, zihinsel gerilik ve çeşitli sağlık sorunları riskini artırdığını gösterdi. Araştırmaya göre, gebelikte enfeksiyona maruz kalan çocuklarda otizm teşhisi konma ihtimali yaklaşık 3 kat, zihinsel engel tanısı alma olasılığı 7 kattan olarak kaydedildi. Araştırmanın diğer bulgularına göre, kızamıkçık ve frengi gibi enfeksiyonlarla doğan bebeklerde zihinsel yetersizlik görülme oranının daha yüksek olduğu belirlendi. Enfeksiyonların fetüsü olumsuz etkileyerek beyinde kalıcı hasarlara, düşük doğuma, ölüme ve farklı rahatsızlıklara yol açabileceği saptandı.