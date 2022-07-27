Gebze Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Son Durak Marmaray Gebze İstasyonu’na Nasıl Gidilir, Otogara Yakın Mı?

Gebze Marmara Durağı nerede konusu İstanbul'da yaşayan birçok kişi için önemlidir. Bu nedenle Gebze Marmaray durağı nerede, nasıl gidilir sorusu internet üzerinde en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Bu sorulara ek olarak Gebze Marmaray İstasyonu otogara yakın mı sorusu da araştırılan konulardan biri. Yol tarifi ile son durak Marmaray Gebze İstasyonu'na nasıl gidilir, otogara yakın mı sorularının tüm yanıtları yazımızın devamında.

Gebze Marmaray İstasyonu Nerede?

Marmaray İstanbul şehir içi ulaşımında en çok kullanılan toplu taşıma araçları arasında yer alıyor. Bu bakımdan bu toplu taşıma araçlarının durakları ve durakların çevreye olan mesafeleri oldukça merak ediliyor. Gebze Marmaray istasyonu yakınlarından otobüs ve tren toplu taşıma araçları geçiyor.

Yol Tarifi İle Son Durak Marmaray Gebze İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Otogara Yakın Mı?

Gebze Marmaray İstasyonu Kocaeli Gebze otogar arasındaki mesafe yaklaşık olarak 6,55 km kadardır. Bu sürede yaklaşık olarak 10 dakika sürüyor. Gebze Marmara İstasyonuna gitmek için 402 nolu otobüse binilebilir. İstasyona trenle ulaşım da mümkündür. Halkalı Gebze tren hattı ile ulaşım sağlanabiliyor. En yakın dolmuş durağı Beyaz Caddesindedir 11 dakikalık yürüme mesafesinde yer alır.