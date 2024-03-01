Gebze’de acı olay: Hamile kadın evinde hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze İlçesi Sultanorhan Mahallesi'nde acı bir olay yaşandı. Alınan bilgilere göre, Furkan Y., evine döndüğünde 21 yaşındaki hamile eşi Yaren Y.'yi baygın halde buldu. Eşinin bilincini kapalı olduğunu gören Furkan Y. hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine ivedilikle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve Yaren Y., ilk müdahalenin ardından bir özel hastaneye nakledildi.

Ancak, kadın ve karnındaki 8 aylık bebeği, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Furkan Y., polis tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Evde yapılan detaylı incelemelerin ardından, Yaren Y.'nin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacak.