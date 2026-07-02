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Giriş Tarihi: 2.07.2026 11:04

Gebze'de akılalmaz olay: Yolda yürüyenlere kurşun yağmuru! 3 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri yoldan geçen 3 kişi tabancayla vurularak, yaralandı. Polis ekipleri kaçan 4 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

DHA Yaşam
Gebze’de akılalmaz olay: Yolda yürüyenlere kurşun yağmuru! 3 yaralı
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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Gebze'nin Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde iki grup arasında çıkan kavgada, taraflar birbirine tabancayla ateş açtı. E.K. ile S.K.'nin tabancayla ateş etmesi sonucu Y.B. ve B.B. yaralanırken, kurşunlar bu sırada yoldan geçen M.K.'ye de isabet etti. Şüpheliler ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan B.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

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Gebze'de akılalmaz olay: Yolda yürüyenlere kurşun yağmuru! 3 yaralı
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