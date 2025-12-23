Gebze’de gölette bulunan cesedin kimliği belli oldu

Olay, 21 Aralık Pazar günü saat 11.15 sıralarında Gebze'ye bağlı Denizli Mahallesi'nde meydana geldi. Gölet kıyısında hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan jandarma ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

BALIK AVLARKEN DÜŞMÜŞ OLABİLİR

Kimlik tespiti çalışmalarının ardından, yaşamını yitiren kişinin Selami Doğan olduğu anlaşıldı. Olay yerinde yapılan detaylı incelemelerde Doğan'a ait olduğu düşünülen olta ve balıkçılık malzemeleri bulundu. Bu bulgular doğrultusunda, Doğan'ın balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek gölete düşmüş olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.

VÜCUDUNDA DARP VEYA KESİCİ İZ YOK

Cenaze, gerekli olay yeri incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Yapılan ilk değerlendirmelerde, Doğan'ın vücudunda herhangi bir darp, kesici ya da delici alet izine rastlanmadığı bildirildi. Kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi raporu bekleniyor.

Olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan soruşturma sürdürülüyor.