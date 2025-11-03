Gebze’de inceleme alanı genişletildi: 300 dönümde zemin ve yapı stoku taranıyor

Kocaeli Gebze ilçesinde, 29 Ekim'de meydana gelen bina çökmesi sonrası risk taşıdığı değerlendirilen 21 yapı tahliye edildi. Olayın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AFAD, Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK ve 6 üniversiteden uzmanlar tarafından bölgede detaylı zemin tarama ve yapı analizi başlatıldı. Uzmanların çalışmalarının,devam eden incelemelerde çökme noktasını merkez alarak 300 metre yarıçapındaki alanı kapsayacak şekilde genişletildi. Çalışma, Mevlana, Mustafapaşa ve Gaziler Mahallelerinin bir kısmını içine alan, toplamda 300 dönümden fazla bir alanda yürütülüyor.

30'DAN FAZLA BİLİM İNSANI SAHADA

Çöken binanın Gebze Metro hattının bir istasyonuna yakın konumda bulunması, zemin ve yapı güvenliğine ilişkin birçok soruyu gündeme getirdi. Olası nedenlerin netleştirilebilmesi için 6 üniversiteden gelen 30'u aşkın bilim insanı bölgede görev yapıyor.Uzman ekipler, zemin hareketleri, toprak yapısı, yer altı su seviyesi gibi unsurları detaylı şekilde inceliyor. Bu veriler, olası riskleri belirlemek ve benzer durumların önüne geçmek adına kritik önem taşıyor.

TÜM YAPILAR MERCEK ALTINDA

Zemin etüdüyle birlikte, bu alan üzerinde bulunan tüm binalar da yapı mühendisleri ve üniversitelerin inşaat bölümlerinden akademisyenler tarafından değerlendirilecek. Her binanın envanteri çıkarılarak, dayanıklılık durumları tek tek kontrol edilecek. İncelemeler sonucunda, bu alandaki toplam bina sayısı, iş yeri, bağımsız bölüm ve burada yaşayan kişi sayısı netleştirilecek. Hazırlanacak kapsamlı teknik raporlarla hem çökme nedeni hem de yapı stokunun genel durumu ortaya konulacak.