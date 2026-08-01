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Giriş Tarihi: 1.08.2026 19:58 Son Güncelleme: 1.08.2026 19:59

Gebze'de kız öğrenciye taciz skandalı! Savcılık soruşturma başlattı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kız öğrenciye yapılan ahlaksız teklif sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Görüntülerin ardından harekete geçen Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.

İHA
Gebze’de kız öğrenciye taciz skandalı! Savcılık soruşturma başlattı
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Gebze'de bir şahsın, sokakta karşılaştığı ve öğrenci olduğunu belirten bir kadına para karşılığında ilişki teklif ettiği anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler adli makamları harekete geçirdi.

Görüntülerin incelenmesinin ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu eylemi gerçekleştirdiği belirlenen şüphelinin C.A olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda kolluk kuvvetleri, kimliği belirlenen şüphelinin gözaltına alınmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#GEBZE #KOCAELİ

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Gebze'de kız öğrenciye taciz skandalı! Savcılık soruşturma başlattı
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