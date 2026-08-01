Gebze’de kız öğrenciye taciz skandalı! Savcılık soruşturma başlattı

Gebze'de bir şahsın, sokakta karşılaştığı ve öğrenci olduğunu belirten bir kadına para karşılığında ilişki teklif ettiği anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler adli makamları harekete geçirdi.

Görüntülerin incelenmesinin ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu eylemi gerçekleştirdiği belirlenen şüphelinin C.A olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda kolluk kuvvetleri, kimliği belirlenen şüphelinin gözaltına alınmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör