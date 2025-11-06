Gebze’deki son gelişmeleri Bakan Yardımcısı anlattı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'nde 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 7 katlı binanın çökmesinin ardından başlatılan çalışmalar hakkında Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın basın açıklaması yaptı. Bölgede çalışma yürüten bilim kurulunun raporları doğrultusunda kamuoyuyla son bilgiler paylaşıldı.

ZEMİNDE KAYMA TESPİT EDİLDİ

Yıkımın 9. gününde açıklama yapan Bakan Yardımcısı Bulut, şu ifadeleri kullandı." "29 Ekim sabahı bir bina çöktü. İlk müdahaleyi Valilik ve Büyükşehir Belediyesi yaptı. Yapılan incelemelerde binanın zemininde göçme meydana geldiği, zemin kayması sonucu binanın yıkıldığı tespit edildi. Bina yapı denetimden geçmişti, ancak zemin en önemli etken olmuş. Hem adli hem de idari süreç devam ediyor. Zeminle ilgili detaylı raporlar mahkemeler tarafından ortaya çıkarılacak. Toprak kayması yaşandığı için 309 metrelik bir çapta kapsamlı çalışma başlatıldı."

21 BİNADAN KAROT ALINACAK

Bakan Yardımcısı Bulut, bölgedeki yapı durumuyla ilgili şu bilgileri verdi.""Toplam 1.250 yapı incelendi. Bu yapılardan yalnızca birinde ağır hasar tespit edildi. Diğer binalarda gözle görülür bir hasar yok. Ancak binaların birçoğu eski ve korozyona uğramış durumda. Bu nedenle 21 bina boşaltıldı. Ailelerin evlerine dönmesi için çalışmalar yürütülüyor. Ancak zemin kaynaklı olmasa bile detaylı inceleme yapılmadan dönüşe izin verilmeyecek. Bina bazlı risk analizi kapsamında karot örnekleri alınacak. Bu işlemin bir hafta içinde tamamlanması bekleniyor. Eğer binalar riskli çıkarsa dönüşüm süreci başlayacak. Güvenli olanlara ise yeniden oturma izni verilecek."

VATANDAŞA HER TÜRLÜ DESTEK SAĞLANACAK

Bakan Yardımcısı Bulut, dönüşüm sürecine ilişkin olarak da şunları belirtti.""Riskli çıkan binalar için kentsel dönüşüm süreci derhal başlatılacak. İlk etapta 21 bina dönüşüme alınacak. Vatandaşlara taşınma ve kira yardımı sağlanacak. Bu süreç hızlı bir şekilde tamamlanacak ve vatandaşlarımız mağdur edilmeyecek."