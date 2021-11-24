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Giriş Tarihi: 24.11.2021 16:44

Gece Duası Okunuşu: Yatmadan Önce Okunacak Dualar Ve Sureler

Gece Duası Okunuşu: Yatmadan Önce Okunacak Dualar Ve Sureler

Gece duası uyumadan önce dua etmek isteyen birçok kişi tarafından araştırılan konular arasında yer almaktadır. Hem rahat bir uyku uyumak hem de uyumadan önce Allah’a (C.C) sığınmak isteyenler gece duası başlığı altından yatmadan önce okunacak dualar ve bu yönde verilmiş tavsiyelere bu başlık altından ulaşabilecekler. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.s) gece duası tavsiyesi de bu noktada merak konusudur. Yatmadan uyumadan önce hangi dualar ve sureler okunur? Gece duası nedir, nasıl yapılır? İşte, yatmadan önce okunacak dualar ve sureler

Uyumadan önce dua etmek önemlidir. Yatmadan önce okunacak dualar ve sureler hakkında hadis kaynaklarında da bilgiler yer almaktadır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) bu noktada tavsiyeleri de merak konusu olmuştur. Gece duası başlığı altında yatmadan önce okunacak dualar hakkında bilgi almak isteyenler tüm ayrıntılara aşağıdan ulaşabilecekler. Peki, gece duası nedir, nasıl okunur? Yatmadan önce hangi dualar ve sureler okunur?

Gece Duası Okunuşu

Allâhümme eslemtü nefsî ileyke ve veccehtü vechî ileyke ve fevvaztü emrî ileyke ve elce'tü zahrî ileyke, rağbeten ve rehbeten ileyke, lâ melcee velâ mencâ minke illâ ileyke. Âmentü bi-kitâbikellezî enzelte ve bi-nebiyyikellezî erselte.

Gece Duası Türkçe Anlamı

Allah'ım! Kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım, işimde sana güvendim. (Rızânı) isteyerek, (azâbından) korkarak sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım.

Eğer bu duayı yapıp yattığın gece ölürsen, iman üzere ölürsün, ölmez de sabaha çıkarsan hayra kavuşursun." (Buhârî, Vudû 75, Daavât 6; Müslim, Zikr 56-58. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 98.)

Peygamber Efendimizin Yatmadan Önce Okunmasını Tavsiye Ettiği Dua

Buhârî ve Müslim'in Sahîh'lerinde (gösterilen yerlerde) yine Berâ İbni Âzib'den rivayet edildiğine göre Berâ, "Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu" demiştir:

- "Yatağına yatacağın zaman, namaz kılmak için abdest alıyor gibi abdest al, sonra sağ tarafına yat ve -yukarıdaki duayı aynen zikrederek- böyle dua et!" Sonra da şunu ilâve etti:

- "En son sözün bu dua olsun!"

Yatmadan Önce Okunacak Dualar

* Peygamber Efendimiz yatmadan önce; Fatiha suresi ile birlikte bir sure okumayı ve daha sonra,

"La İlahe İllallah, Vahdehu La Şerike Leh, Lehü'l mülkü ve Lehü'l Hamdü ve hüve Âlâ Külli Şey'in Kadîr" ve "La havle velâ kuvvete illâ Billah" demeyi, sonrasında ise 33 kere "SübhanAllah", 33 kere "Elhamdülillah" ve 34 kere ise "Allahu Ekber"demeyi ve böylece bu tesbihatı 100 e tamamlamayı ve Kâfirûn sûresini okumayı tavsiye etmişlerdir. Rivayete göre Efendimiz bu tavsiyeyi Hazreti Ali ve Hazreti Fatma (r.a.) bir akşam evlerine misafir olduğu sırada tavsiye etmiştir. (Ramûz, c. 1/26-1)

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Gece Duası Okunuşu: Yatmadan Önce Okunacak Dualar Ve Sureler
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