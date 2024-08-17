Gece göğüs göğüse ateşle savaştılar

Alhisar Mahallesin'de akşam saatlerinde başlayan yangın geniş bir alana yayıldı. Muğla sınırına kadar ilerleyen yangında Alhisar, Altıntaş ve Örmepınar mahallelerindeki ormanlık alanlar alevlere teslim oldu. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi Bozdoğan Belediyesi ve yerel halk yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük mücadele veriyor.

Yangın nedeniyle Nazilli-Yatağan yolu trafiğe kapatılırken, Örmepınar Gazyeri mevkiindeki evlerdeki vatandaşların tahliye edildiği öğrenildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde yayılan alevler, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine kadar geldi. Yangın söndürme ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu. Kavaklıdere Belediye Başkanlığı ise köylülere tanker çağırısı yaptı. Çağrıda, "Bölgemizdeki yangından dolayı su tankeri ve kesim motoru olan vatandaşlarımızın acilen Çayboyu Kapalı Pazar yerinde toplanmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

YANGINLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Aydın Bozdoğan yangını söndürme çalışmaları gece boyunca sürdürüldü. Ekipler, alevlerle adeta göğüs göğüse mücadele etti. Yangına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları yangına havadan müdahaleye başladı. Yangına 8 helikopter ve 7 uçak havadan, 32 arazöz 11 su tankeri 5 dozer ve 303 personel karadan müdahale ediyor