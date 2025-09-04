Gece kulübü faciasında 29 kişi can vermişti! Acılı aileler belediye önünde eylem yaptı

Nispetiye Caddesindeki ilçe belediyesinin önünde bir araya gelen aileler, ellerinde pankartlarla 15 Elül'de Silivri'de görülecek dava öncesinde adalet talebinde bulundu. Yangında hayatını kaybeden Onur Aladağ'ın annesi Gülşen Aladağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğunun hayatının baharında gittiğini, adaletin yerini bulmasını istediklerini söyledi.

SİLİVRİDE GÖRÜLEN DAVANIN ÇAĞLAYANDA GÖRÜLMESİNİ İSTEDİLER

Silivri'de görülen davanın Çağlayan'da görülmesini isteyen anne Aladağ, dava sürecini takip için bunun kendileri için zor olduğunu belirterek sorumluların tamamının yargılanmasını talep ettiklerini belirtti.

GÜŞEN ALADAĞ, "SİLVRİYE GİTMEK ZOR OLUYOR AMA DAVANIN TAKİBİ İÇİN SÜRÜNEREKTE OLSA GİDERİM"

Anne Aladağ, kendilerini pes ettirmeye çalıştıklarını belirterek, "Biz de pes etmeyeceğiz. Gücümüzün yettiği kadar bu davanın peşindeyiz. Siz de bizim yanımızda olursanız daha güçlü hissediyoruz kendimizi. Davanın Silivri'den Çağlayan'a alınmaması mesela. Biz ilk mahkemede bütün gazeteciler gelmişti. Hiç kimse gidemiyor. Ya ki biz kıt kanat gidiyoruz. Birbirimizin arabasıyla gitmeye çalışıyoruz. Bazımız, yol paramız, yol parası bile bulamıyoruz. Ama sürünerek de olsa gideceğim. Ben Sarıyer'de yerde oturuyorum. Sürüne sürüne de olsa oraya gideceğim." dedi.

TADİLAT ZAMANINDA NEDEN DENETİM YAPILMADI İSYANI

Şıvan Dolu'nun ablası Fatma Getizmen, bu pandemi döneminde özel eğlence yerlerinin kapalı olduğunu onların ise açık olduğunu hatırlatarak, "Bunu mesela gidip denetim yapmışlar, yakalamışlar ve 10 günlük kapatma cezası vermişler. Ve para cezası vermişler. O zaman orada denetimi yapıyorsunuz, burada niye tadilat zamanında niye denetim yapmadınız? Ya üçüncü haftada oluyor bu olay. Hiç mi insan gidip bir denetme bakmaz, ben denetim konusunda, yani burada şu anda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sesleniyorum. Bütün yani, kim görevliyse bu kurumlarda, lütfen artık denetim yapılsın yani. Yasalar çıkarılsın" şeklinde konuştu.

"SORUMLULARIN CEZALARINI ÇEKMESİNİ İSTİYORUZ"

Binali Çayır'ın annesi Yadigar Çayır ise oğlunun 37 yaşında olduğunu, orada barmenlik yaparak çalıştığını, sorumluların cezalarını çekmesini talep ettiğini anlattı.

MEHMET ÇAYIR, "1.5 YIL OLDU HALEN BİLİRKİŞİ RAPORU GELMEDİ"

Binali Çayır'ın babası Mehmet Çayır, neredeyse 1.5 yıl oldu halen bilirkişi raporunun gelmediğini, bazı suçluların halen dışarda olduğunu ve suçlu olanların içeri alınmasını istediklerini söyledi.

"PENDİKTEN SİLİVRİYE DAVAYI TAKİP İÇİN GİDİYORUZ"

Pendik'ten Silivri'ye her ay davayı takip etmek için gidip geldiğini, bunun da kendileri için çok zor olduğunu ve davanın Çağlayan Adliye'sine alınması için talepte bulunduklarını ifade eden baba Çayır, "Ama bir türlü nedense alınmadı. Bunda da çok zorlanıyoruz. Oraya gidip gelme imkanı olmayan insanlar da var. Gidip gelmesi çok zor." dedi.

MATTİA AHMET MİNGUZZİ'NİN ANNESİ YASEMİN AKINCILAR MAĞDUR YAKINLARINA DESTEK VERDİ

Kadıköy'de, bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar mağdur yakınlarına destek verdi. Akıncılar burada yaptığı konuşmada, ailelere destek için burada olduğunu, bu yaşadıklarının hiç kolay bir şey olmadığını, sonuna kadar tüm mağdur aileler in yanında olduğunu, bütün eylemlere katılacağını ve ailelerin asla yalnız olmadıklarını ifade etti.