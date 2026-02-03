Haberler Yaşam Haberleri Gece yarısı yangın: 3 ev kullanılamaz hale geldi
Giriş Tarihi: 3.02.2026 14:58

Gece yarısı yangın: 3 ev kullanılamaz hale geldi

Erzurum’un Tekman ilçesinde gece yarısı çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Yangında 3 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Faruk KÜÇÜK
Gece yarısı yangın: 3 ev kullanılamaz hale geldi
  • ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, Tekman ilçesine bağlı Toptepe Mahallesi'nde kullanılmayan ve sahiplerinin bir süre önce köyden ayrıldığı öğrenilen üç evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi Tekman İtfaiye ekipleri, ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta bulunan mahallede yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, alevlerin sardığı evler tamamen küle döndü. Ev sahiplerinin aylar önce başka yerlere göç etmiş olması nedeniyle olayda can kaybı yaşanmadı. Yangınla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gece yarısı yangın: 3 ev kullanılamaz hale geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz