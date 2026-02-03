Gece yarısı yangın: 3 ev kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgilere göre, Tekman ilçesine bağlı Toptepe Mahallesi'nde kullanılmayan ve sahiplerinin bir süre önce köyden ayrıldığı öğrenilen üç evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi Tekman İtfaiye ekipleri, ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta bulunan mahallede yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, alevlerin sardığı evler tamamen küle döndü. Ev sahiplerinin aylar önce başka yerlere göç etmiş olması nedeniyle olayda can kaybı yaşanmadı. Yangınla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.