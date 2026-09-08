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Giriş Tarihi: 8.09.2026 11:20

Gece yarısı yangın faciası! Karı-koca hayatını kaybetti

Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü Mezrası’nda, gece saatlerinde iki katlı bir evde çıkan yangında evde mahsur kalan Ağa Üykü ve eşi Hayriye Üykü, hayatını kaybetti.

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ERKAN KÖSE ERKAN KÖSE
Gece yarısı yangın faciası! Karı-koca hayatını kaybetti
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Ürünlü Mezrası'ndaki müstakil evde dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken, gece karanlığında bölge halkının ihbarı üzerine olay yerine Karakoçan Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak ekipler ev içerisinde yaptıkları incelemelerde, Ağa Üykü ve eşi Hayriye Üykü çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri, otopsi ve gerekli işlemler için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, yangının çıkış nedeniyle ilgili detaylı soruşturma başlatırken, olayın kaza mı yoksa başka bir ihmalden mi kaynaklandığı araştırılıyor.

#ELAZIĞ

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Gece yarısı yangın faciası! Karı-koca hayatını kaybetti
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