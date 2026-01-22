Haberler Yaşam Haberleri Gecekondu yangınında 1 kişi öldü, 1 kişi de dumandan etkilendi
Giriş Tarihi: 22.01.2026 14:33

Gecekondu yangınında 1 kişi öldü, 1 kişi de dumandan etkilendi

İstanbul’da havaların soğuması ile birlikte yangın olaylarında da artış meydana geldi. Eyüpsultan’da bir gecekonduda çıkan yangın bitişiğindeki başka bir gecekonduya sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında özürlü olan Eray Yavaş isimli şahıs hayatını kaybederken bitişik gecekondudaki Fatma Balcı ise dumandan etkilendi.

Mustafa KAYA
Gecekondu yangınında 1 kişi öldü, 1 kişi de dumandan etkilendi
Eyüpsultan'daki yangın, saat 07.00 sıralarında İslambey Mahallesi Bülbül Yuvası Sokak'ta bulunan gecekonduda çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın gecekondunun bitişiğindeki başka bir gecekonduya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının çevredeki evlere sıçraması engellenirken gecekonduda bulunan mutfak tüplerinin de patladığı öğrenildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ayağında sakatlığı bulunduğu için gecekondudan çıkamadığı öğrenilen bir kişi hayatını kaybetti. Alevlerin sıçradığı diğer gecekonduda dumandan etkilenen Fatma Balcı'yı ekipler kurtardı. Balcı'ya ilk müdahaleyi sağlık ekipleri olay yerinde yaptı.

OLAY YERİ EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından, hayatını kaybeden kişinin Eray Yavaş olduğu öğrenildi. Yavaş'ın cenazesi ekipler tarafından ambulansa alınarak Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Gecekondu yangınında 1 kişi öldü, 1 kişi de dumandan etkilendi
