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Giriş Tarihi: 21.7.2024 15:19 Son Güncelleme: 21.7.2024 15:24

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını yitiren maden işçisi son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’ta Madenci Korosu ekibinin sevilen üyelerinden Birol Bıyıklı  (50) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını yitiren maden işçisi son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ta 2018 yılında kurulan Madenci Korosu üyelerinden olan Birol Bıyıklı aniden geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybederken, Bıyıklı'nın ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanlığı yayınladığı taziye mesajında, "Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü çalışanı, Madenci Korosu ekibinin solistlerinden değerli arkadaşımız Birol Bıyıklı'nın geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu vefatı, bizleri derinden üzmüştür. Birol Bıyıklı'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve tüm madenci camiamıza sabırlar ve başsağlığı dileriz" dedi.

Geçirdiği kalp krizi sonucunda TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü çalışanı ve Madenci Korosu ekibinin solistlerinden değerli Birol Bıyıklı, Asma Mahallesinde Arslaniye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri, Madenci Korosu üyeleri, birçok mahalle muhtarı, Birol Bıyıklı'nın yakınları ve dostları, mesai arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını yitiren maden işçisi son yolculuğuna uğurlandı
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