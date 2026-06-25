Haberler Yaşam Haberleri Gediz'de kazan patlaması! 1 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 25.06.2026 22:26

Gediz'de kazan patlaması! 1 kişi hayatını kaybetti

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bir alüminyum işleme tesisinde meydana gelen kazan patlamasında ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Gediz’de kazan patlaması! 1 kişi hayatını kaybetti
  • ABONE OL

Gediz ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir alüminyum işleme tesisinde, 18 Haziran'da henüz belirlenemeyen bir nedenle kazan patlaması meydana gelmiş ve 1'i ağır olmak üzere toplam 3 işçi yaralanmıştı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından, vücudunda ağır yanıklar oluşan 39 yaşındaki işçi Recep Tetik, Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi. Hastanenin yanık ünitesinde yoğun bakıma alınan Tetik, 8 gün süren yaşam mücadelesini dün kaybetti. Tetik'in cenazesi, işlemlerinin ardından memleketi Gediz'e getirildi. Gediz Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazına Tetik'in ailesi, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından işçinin cenazesi, Gediz Mezarlığı'nda toprağa verildi. Meydana gelen patlamada yaralanan diğer 2 işçinin tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada yaşanan kazan patlamasıyla ilgili adli ve idari soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KÜTAHYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Gediz'de kazan patlaması! 1 kişi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA