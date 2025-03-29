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Giriş Tarihi: 29.3.2025 20:41 Son Güncelleme: 29.3.2025 21:04

Gediz'de ticari araç ile tır çarpıştı! 1 ölü, 3 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Gediz’de ticari araç ile tır çarpıştı! 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Kütahya-Gediz karayolu Yunuslar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe Beydilli'nin (50) kullandığı araç, Kütahya istikametinden Gediz istikametine seyir halindeyken Yunuslar köyü yakınlarındaki rampada kontrolden çıkarak aynı istikamette seyir halindeki H.E. idaresindeki çekici yarı römorka çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilirken, araçta bulunan sürücü ve yolcular sıkıştıkları araçtan çıkarılarak ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücü Ayşe Beydilli hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, aynı araçta yolcu olarak M.B. ve F.B. ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Gediz'de ticari araç ile tır çarpıştı! 1 ölü, 3 yaralı
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