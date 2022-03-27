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Giriş Tarihi: 28.3.2022

‘Gel Ey Seher’le dünyanın en iyi müzik okuluna seçildi

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
‘Gel Ey Seher’le dünyanın en iyi müzik okuluna seçildi

ABD Boston’daki Berklee Müzik Koleji’ne kabul edilen Arda Alper: Berklee, bana çok şey katacak. Orada eğitimimi tamamlayarak Türkiye’de konserler vermeyi hedefliyorum

SEV Amerikan Koleji'nde (SAC) son sınıf öğrencisi olan Arda Alper (19) küçük yaştan abisinden gitar çalmayı öğrendi. Müziğe olan eşsiz tutku ve yeteneği lise arkadaşları ve öğretmenleri tarafından farkedilen Arda, hocalarının desteğiyle çeşitli etkinliklerde sahne aldı. İki yıldır kendi bestelerini yazıp seslendiren genç, şarkılarının başka insanlar tarafından söyleneceği hayalini kurdu ve bir ders çıkışı arkadaşıyla birlikte kaydettiği İngilizce iki şarkısının kaydını Youtube'da yayınladı. Besteleri büyük ilgi gören Arda başarısını daha da yukarıya taşıyabilmek için gözünü ABD Boston'da dünyanın en iyi müzik okulu olarak kabul edilen Berklee College of Music'e dikti.



Okulu kazanması çok zor olan online kabul sınavına Azerice 'Gel Ey Seher' şarkısını hem çalıp hem de seslendirerek giren Arda, Berklee jürisini büyüledi. Berklee'de şarkı yazarlığı bölümüne yönelmek istediğini belirten Arda "İleride üreteceğim eserlerde bana çok katkısı olacağını düşünüyorum. Berklee'ye devam ederken bestelerimi yapıp seslendirmeyi, Türkiye'de konserler vermeyi, eğitimim bittikten sonra Türkiye'ye dönüp müzik çalışmalarıma devam etmeyi hedefliyorum" dedi.

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‘Gel Ey Seher’le dünyanın en iyi müzik okuluna seçildi
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