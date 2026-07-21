Geleceğe dev yatırım, çifte temel: Bilim ve hizmet aynı gün yükseldi

Trabzon'un Sürmene ilçesi, geleceğe damga vuracak iki önemli yatırımın temel atma törenine ev sahipliği yaptı. Sürmene Belediyesi ile T3 Vakfı iş birliğinde hayata geçirilecek Bayraktar Bilim Merkezi ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak kapalı otopark ve modern pazar yerinin temeli yoğun katılımla atıldı. Törene Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Sürmene Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, T3 Vakfı yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Bayraktar Bilim Merkezi'nin önemine dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, merkezin yalnızca bir bina değil, Türkiye'nin teknoloji hamlesine katkı sunacak gençlerin yetişeceği bir eğitim üssü olacağını söyledi. Merhum Özdemir Bayraktar'ın Türkiye'nin savunma sanayisine kazandırdığı vizyonu hatırlatan Genç, "Bugün sadece temel atmıyoruz, tam bağımsız Türkiye yolculuğunda geleceğe imza atıyoruz. Bayraktar ailesinin Trabzon'a ve Türkiye'ye yaptığı katkılara teşekkür ediyoruz. Bilim merkezi çocuklar ve gençler için önemli fırsatlar sunacak" dedi.

Konuşmasının ardından ilçeye kazandırılacak kapalı otopark ve modern pazar yeri projesi hakkında da bilgi veren Başkan Genç, seçim döneminde verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Yaklaşık 185 milyon liralık yatırımla hayata geçirilecek projede 268 tezgahlı modern pazar yeri, 126 araçlık kapalı otopark ve 12 satış dükkânı yer alacağını, çatısında ise güneş enerjisi sistemi kurulacağını ifade etti. Projeyi 19 Mayıs 2027'de hizmete açmayı hedeflediklerini açıklayan Genç, bununla yetinmeyeceklerini belirterek Sürmene'ye kent meydanı kazandıracaklarını, Selçuk Bayraktar Caddesi'nin modern şekilde ışıklandırılacağını ve yaya düzenlemelerinin de yapılacağını söyledi. Trabzon Valisi Tahir Şahin ise iki yatırımın da Sürmene'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Bayraktar Bilim Merkezi'nin Türkiye'nin bilim ve teknoloji vizyonunun önemli bir parçası olacağını ifade etti. Şahin, yerel yönetimlerle merkezi idarenin iş birliğiyle Trabzon'a yeni yatırımlar kazandırmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu da Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki atılımlarına dikkat çekerek, Bayraktar Bilim Merkezi'nin gençlerin bilimle buluşmasına önemli katkı sağlayacağını söyledi. Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu ise ilçenin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu kapalı otopark ve pazar yeri ile Bayraktar Bilim Merkezi'nin temelini aynı gün atmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, projelerde emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından protokol tarafından Emine Bayraktar Bilim Merkezi, kapalı otopark ve modern pazar yerinin temeli atıldı.