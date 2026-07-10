Geleceğimiz tehlikede doğurganlık düşüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Birleşmiş Milletler tahminlerine dayanan Dünya Nüfus Günü verilerini yayımladı. Rapor, Türkiye'nin toplam doğurganlık hızının 1,42 çocukla nüfusun kendini yenileme eşiğinin altına düştüğünü ve yaşlanma riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Genç nüfus dinamizminin azalması ve yaşlı nüfusun artmasıyla üretim gücünü korumak adına demografik yapı artık beka meselesi haline geldi. Türkiye, 86,1 milyon nüfusuyla küresel ağırlığını korusa da 1,42'ye gerileyen toplam doğurganlık hızıyla "genç nüfus" kimliğini kaybetme riskiyle karşı karşıya. Avrupa ülkelerinin bile gerisine düşen bu oran, iş gücü, üretim ve sosyal güvenlik sistemleri için ciddi bir demografik kriz sinyali olarak değerlendiriliyor.

DÜNYA ORTALAMASININ GERİSİNDE

Rapora göre dünya nüfusu 8 milyar 231 milyon kişiye ulaşırken Türkiye 86 milyon 92 bin 168 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18. sırada yer aldı. Küresel nüfusun yüzde 39,2'sini Hindistan, Çin ve ABD oluştururken Türkiye dünya genelinin yüzde 1'ini temsil etti. Demografik yapıda en dikkat çekici veri ise toplam doğurganlık hızında görüldü. Türkiye'nin doğurganlık hızı 1,42 çocuk ile 2,24 olan dünya ortalamasının oldukça altında kaldı. Türkiye bu oranla, AB içinde en yüksek doğurganlığa sahip Bulgaristan'ın (1,74) bile gerisinde yer aldı. Dünyada en yüksek doğurganlık 5,94 çocukla Çad'da, en düşük ise 0,75 çocukla Güney Kore'de ölçüldü. Türkiye'nin çocuk nüfus oranı yüzde 24,8, genç nüfus oranı ise yüzde 14,8 ile dünya ortalamalarının altında kaldı. Yaşlı nüfus oranı ise yüzde 11,1 ile AB ortalamasının ise altında seyretti.



