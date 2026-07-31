Geleceğin mesleklerine 16 yeni program eklendi

YÖK Başkanı Erol Özvar, yükseköğretimde geleceğin mesleklerine yönelik dönüşüm kapsamında son 3 yılda yapay zekâ, tarım ve sağlıkta dijitalleşme, yeşil dönüşüm ile sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda 70'e yakın yeni program açıldığını bildirdi. Özvar, bu yıl 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni programın ilk kez öğrenci kabul edeceğini hatırlattı.

DİJİTAL OYUN, MOBİL GÜVENLİK

Yeni programların "yapay zekâ", "finansal teknolojiler", "biyoteknoloji", "dijital oyun teknolojileri", "mobil güvenlik", "ilaç üretimi", "hayvancılık teknolojileri" ve "balıkçılık" gibi alanlarda açıldığını ifade eden Özvar, bu programların yükseköğretimin değişen teknoloji ve üretim ihtiyaçlarına uyum sağlama vizyonunun parçası olduğunu kaydetti.

FELSEFE VE YAPAY ZEKÂ

Özvar, özellikle "tarih ve yapay zekâ", "felsefe ve yapay zekâ" ile "işletme ve yapay zekâ" programlarının, yapay zekâyı yalnızca mühendislik disipliniyle sınırlamayan yeni bir yükseköğretim yaklaşımını ortaya koyduğunu belirtti. Bu programlarla yapay zekânın sosyal bilimler ve yönetim bilimleriyle birlikte ele alındığını açıklayan Özvar, yükseköğretimin yeni bir eğitim modeline yöneldiğini ifade etti. ANKARA



171 ÜNİVERSİTEDE 785 PROGRAM

Özvar, yapay zekâyla ilişkili programların 171 üniversitede 785'e ulaştığını, bu programların eğitim kapasitesinin sadece birkaç yıl içinde 7 kat büyüdüğünü ve ilk mezunlarını vermeye başladığını kaydetti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör